В Татарстане зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане зарегистрировали 47 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них один случай — заводной, остальные — контактные. Семь человек госпитализировано, 40 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

Среди новых зараженных несовершеннолетних — один, от 18 до 30 лет — шесть, от 30 до 50 лет — 26, от 50 до 60 лет — шесть, от 60 до 70 лет — пять, — от 70 до 80 лет — три.

Больше всего новых случаев по-прежнему выявляют в Казани — 36, три случая — в Нурлатском районе, по одному случаю — в Набережных Челнах, Бугульминском, Буинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском и Пестречинском районах.

Всего, по данным на 28 октября, в Татарстане зарегистрировано 8282 случая COVID-19. За все время пандемии выздоровели 7258 человек (+162 за сутки).