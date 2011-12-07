Занятия в Университете третьего возраста поставлены на паузу

Поэтому сотрудники учебно-методического совета УТВ поздравили с началом занятий лишь тех немногочисленных возрастных слушателей, кто впервые записался на учебу онлайн, на лекциях в аудитории Пенсионного фонда и главном здании КФУ. Седовласым студентам сообщили: по рекомендации Роспотребнадзора РТ все слушатели из группы риска в возрасте 65+ отправлены на онлайн-обучение. А для более молодых санитарные службы выдвинули ряд требований. Среди них — не толпиться у входа в учебные здания и аудитории, за столами сидеть строго по одному, соблюдать все меры предосторожности и профилактики: масочный режим, социальную дистанцию, обработку рук. А самое печальное — сделать перерыв в занятиях минимум на три недели.

В итоге «пенсионерский вуз», как его зовут в народе, открылся как бы для того, чтобы сразу закрыться. Медицинский и сельскохозяйственный университеты и институт культуры, на базе которых по традиции проводились многие лекции и занятия, даже не стали рисковать, сразу переведя все занятия в режим онлайн. (Но среди слушателей есть те, кому за 80, а также не владеющие компьютером.) И лишь единственный из вузов — партнеров проекта — КФУ — приветливо открыл свои двери перед благодарными пожилыми студентами.

Пенсионеры не могли не оценить четкую и продуманную организацию встречи. В вестибюле их встречали вежливые и внимательные сотрудники КФУ, которые сопровождали до аудиторий. В тот день преподаватели КФУ читали лекции по философии, экономике и праву, основам финансовой грамотности.

На последней побывал и наш корреспондент. Преподаватель, кандидат экономических наук, доцент КФУ и главный экономист Национального банка РТ Михаил Иванов затронул в своей лекции сразу несколько важных тем, касающихся финансов. В том числе и одну из самых болезненных — о постоянных мошенничествах с пластиковыми картами, с которой тесно связаны проблемы утечки персональных данных и зашкаливающей доверчивости пенсионеров в сфере финансов. Свои рекомендации он дал и по следующим вопросам: с какого возраста с детьми следует говорить о деньгах, где лучше хранить сбережения, почему так важен для каждого личный семейный план.

Статистика в финансовой области удручающая: 31% пожилых владельцев пластиковых карт сталкивался с попытками мошенничества, которые всем известны. 60% пенсионеров не заботятся о своих персональных данных, становятся легкой добычей финансовых мошенников.

— Кто из нас не видел в интернете, на первый взгляд, невинных опросов типа «Кем я был в прошлой жизни?», — привел пример лектор. — Многие в нем поучаствовали, не подозревая, что речь идет о завуалированном сборе ваших конфиденциальных данных. Ведь в начале опроса, как правило, нас просят указать город, улицу, дом, номер мобильного телефона. И мы покорно выполняем это требование. А потом удивляемся: как некто мог воспользоваться нашими персональными данным и открыл, например, в банке кредит на ваше имя?

Подобным образом собирается огромный массив данных, подчеркнул ученый. И напомнил: редкая организация сейчас не попросит у вас паспорт и не снимет с него копию: банки, ЖЭУ, нотариальные конторы… А на улице вам предложат принять участие в опросе, посвященном, скажем, защите реки Волги, но зачем-то велят указать ваш адрес и телефон.

— Запомните: чем меньше мы будем распространять о себе информации, тем лучше и спокойнее будем жить, — подвел итог спикер.

По окончании лекции слушатели «серебряного» возраста забросали специалиста вопросами, искренне сожалея о том, что столь полезные занятия приостанавливаются на неопределенный срок. Хотелось бы, чтобы перерыв в занятиях был не слишком длинным.

Кстати, полюбившийся казанским пенсионерам проект «Жизнелюб», возобновивший было 16 октября свои занятия, тоже приостановлен до более спокойных времен.