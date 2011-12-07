Чего не хватает сельчанам для труда и отдыха?

Зональные совещания, которые направлены на повышение деловой активности сельчан, проводятся с 2009 года. В этом году обсуждение актуальных вопросов в сфере АПК прошло в формате круглых столов, который впервые был использован в прошлом году и показал свою эффективность.В центре внимания специалистов аграрного сектора оказались вопросы развития сельхозкооперации, реализации программ социального развития села, а также внедрения новых подходов к повышению деловой активности сельского населения.Открывая совещание, Фарид Мухаметшин обратил внимание, что в этом году семинар проходит в десятый раз. Целенаправленная работа по повышению деловой активности сельского населения и развитию малых форм хозяйствования началась при первом Президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве. С приходом Рустама Минниханова данная форма поддержки приобрела системный характер.Переходя к обсуждению актуальных вопросов, Фарид Мухаметшин выразил обеспокоенность демографической ситуацией на селе. «Главная наша задача - сохранить село и сельский уклад жизни. Сельский житель - носитель нашей истории и лучших традиций каждого народа, которые передаются из поколения в поколение», - подчеркнул глава парламента.Еще одна большая задача, стоящая перед аграриями, - создание сельхозкооперативов из числа жителей того или иного поселения. Фарид Мухаметшин предложил поддержать глав поселений, на территории которых наблюдается рост реализованной продукции со своей территории. «Создание условий для развития личных подсобных хозяйств с финансовой точки зрения - очень емкая задача», - сказал он и сообщил, что в бюджете республики на 2019 год предусмотрены все формы поддержки ЛПХ в виде различных программ и грантов.Глава Лаишевского района Михаил Афанасьев отметил, что местные фермеры активно представляют свою продукцию на ярмарках, которые проходят во всех городах республики. «Никто еще не вернулся с ярмарки, не продав свой товар. Выстроена система, и люди к этому уже готовы», - подчеркнул он.В районе кроме традиционных видов деятельности, таких как мясное и молочное животноводство, развиваются хозяйства и по другим направлениям. Лаишевские фермеры выращивают ягоды, лук, чеснок, шампиньоны, разводят стерлядь, занимаются переработкой и консервированием овощей и ягод.Михаил Афанасьев рассказал о развитии кооперации в районе, отметив положительный опыт ряда хозяйств, которые на своем примере доказали эффективность системы. Однако, по его словам, остается ряд вопросов, которые требуется решить для дальнейшего развития сельхозкооперации. Речь идет о проблемах по переработке и фасовке продукции, кроме того, не хватает квалифицированных кадров, чтобы организовать работу.С основным докладом по вопросам развития малых форм хозяйствования на селе выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ришат Хабипов. За десять лет проведения семинаров-совещаний значительно вырос статус малых форм хозяйствования, увеличилась доля личных подсобных хозяйств в стоимости валовой продукции, более чем в три раза выросла продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах.Говоря о показателях на текущий период, он отметил, что показатели по животноводству стабильные, год аграрии завершают с ростом на пять процентов. Наименьший прирост наблюдается в личных подсобных хозяйствах из-за снижения поголовья коров и, как следствие, падения объемов производства молока.Как отметил Ришат Хабипов, все меньше людей желает заниматься личным подсобным хозяйством. Из 420 тысяч трудоспособного населения на селе работает только 71 тысяча человек, то есть каждый шестой. «Резервы у многих огромные. Жители таких районов, как Балтаси, Тюлячи, Атня, Кукмор, держат скот на каждом подворье. А вот жители Лаишево, Высокой Горы и Пестрецов постепенно устремляются в город», - посетовал докладчик. Для решения данной проблемы требуется комплексный подход.Ришат Хабипов считает, что главная задача - найти для людей занятие на своих территориях.Татарстан - единственный регион России, где для поддержки малых форм и повышения деловой активности выделяется более 2 миллиардов рублей ежегодно. К тому же третий год работает республиканский закон о поддержке личных подсобных хозяйств.Из всех видов поддержки ЛПХ наиболее востребовано сельчанами строительство мини-ферм. За 2015 - 2018 годы построено свыше 1500 подобных сельхозсооружений на 261 миллион рублей (в 2018 году - 230 мини-ферм на 36 миллионов рублей). Для усиления привлекательности мини-ферм республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия предлагает поднять субсидии для тех сельчан, которые увеличивают поголовье коров. В настоящее время идет поиск правовой основы для оказания помощи.Подчеркнув актуальность развития сельхозкооперации, Ришат Хабипов напомнил, что Президентом Татарстана принято решение о создании центра компетенции развития сельскохозяйственных кооперативов. Новое учреждение будет выполнять просветительскую работу и оказывать информационно-консультативные услуги населению.Докладчик напомнил о принятом Государственной Думой ФС РФ законе о налогообложении с 2019 года самозанятых граждан в четырех пилотных регионах, в том числе и в Татарстане. Принятие данного документа всерьез встревожило сельхозпредпринимателей. Ришат Хабипов поспешил успокоить, отметив, что для личных подворных хозяйств в данном законе нет угроз. Законом об ЛПХ определен особый статус личных подсобных хозяйств как субъектов, не относящихся к предпринимательской деятельности.Модераторы круглых столов, выступившие на заседании, обратили особое внимание на целый ряд проблем, а именно на необходимость создания рабочих мест на селе, упрощения процедуры получения грантов. На селе также не хватает специалистов, особенно ветеринаров.Фарид Мухаметшин подчеркнул, что руководство Татарстана через реализацию более 30 республиканских программ делает все возможное для решения насущных проблем и создания комфортных условий жизни сельчан.«Эти программы действуют и должны дать свой результат», - подчеркнул он. Глава парламента еще раз призвал глав районов и поселений активнее работать с населением и участвовать в республиканских программах.Председатель Госсовета РТ согласился, что необходимо упрощать бюрократические процедуры, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям.Завершая заседание, Фарид Мухаметшин отметил, что республика вступает в новый избирательный цикл: в 2019 году жителям предстоит выбрать депутатов Государственного Совета РТ, а в 2020-м - Президента Татарстана и представительные органы местного самоуправления.Встреча завершилась церемонией награждения победителей ежегодного республиканского конкурса среди сельских поселений республики, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.