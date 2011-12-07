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Движение по ул. Техническая будет ограничено до 2019 года

Причиной ограничения движения является ремонт ливневой канализации на участке дороги.
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана, для движения закрыта часть улицы Техническая от дома № 9 до пересечения с улицей Нижнекамская. 
КВ
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