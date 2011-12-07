Фестиваль русского языка в КФУ посвятили Льву Толстому

Уже в четвертый раз фестиваль проводился в рамках государственной программы РТ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы». Цели и задачи фестиваля направлены на популяризацию русской культуры и русского языка, развитие интереса к межкультурному и социальному взаимодействию, понимание важности толерантности в современном мире. Русский язык - это не скучноВ прошлом году организовали фотоконкурс в поддержку Года экологии в России, а в этом фестиваль был посвящен Льву Николаевичу Толстому. «Фестиваль - всегда праздник, который делает учебные будни ярче, интереснее, разнообразнее, укрепляет межкультурные связи и формирует дух единства. Мы надеемся, что участники фестиваля получили не только эмоции и впечатления, но и пополнили свой багаж знаний, нашли новых друзей», - рассказала организатор фестиваля, преподаватель кафедры русского языка как иностранного КФУ Регина Гузаерова.Порядка 400 человек стали участниками фестиваля, посвященного Дню русского языка. Директор Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Бодуэна де Куртенэ профессор Татьяна Бочина рассказала, что для организаторов было важно так провести мероприятия, чтобы школьники и студенты вдохновились, осознали, что русский язык - это не скучно, а интересно, это средство общения между разными странами. В фестивале участвовали студенты из Шри-Ланки, Сомали, Китая, Южной Кореи, Узбекистана и многих других государств. В этом году у молодежи была возможность принять участие в разных мероприятиях - от публичных лекций до квестов. Также был организован конкурс научно-методических проектов. В ходе открытого заседания дискуссионного клуба иностранных студентов в уютной обстановке собрались любители русского кино, чтобы обсудить интересующие их темы, а желающие проверить свои знания русского языка писали Толстовский диктант.О нелюбимом романе Льва ТолстогоИностранцы и российские студенты демонстрировали свою эрудицию и проявляли находчивость в командной игре «Русский квест». Квест - это популярная современная игра, мимо которой не смогли пройти организаторы фестиваля. В увлекательной форме командам надо было пройти пять этапов, чтобы прийти к финалу. Квест был приурочен к 190-летию со дня рождения Льва Толстого. Задания касались жизни и творчества писателя. Например, в одних случаях надо было выбрать карточку с правильным ответом на вопрос, касающийся биографии писателя, в других - описать внешность, в-третьих - артистично прочитать отрывок из произведения классика. Анварова Сарбинисо, Узбекистан: «Квест был очень увлекательным! Информация интересная. Я и не знала, что Лев Толстой был вегетарианцем. Стало открытием, что он не любил свой роман «Война и мир», потому что много раз его редактировал. Еще мне понравилось выразительное чтение, это тоже было интересно. И задание на описание внешности. Мы узнали то, что не знали раньше. Очень познавательная игра». Сюе Ин, Китай: «Запомнилось много информации об университете, интересно было узнать новое о Казани. Вообще, у нас была хорошая команда, и я постоянно чувствовала радость». Как и сто лет назад…В Казанском Императорском университете всегда существовала традиция чтения публичных лекций, анонсировали их крупнейшие газеты XIX - XX веков: «Волжский вестник», «Казанский телеграф», «Город Казань» и другие. Неизменный интерес вызывали лекции на филологические темы. В начале ноября профессор кафедры русского языка как иностранного Вера Косова прочитала лекцию «Словообразовательный потенциал поэтических текстов А.С.Пушкина». На лекцию могли прийти все заинтересованные лингвистикой и творчеством Пушкина. Особенно полезна она была иностранным магистрантам 2-го курса, которые как раз в этом году изучают словообразование русского языка. К тому же первая часть лекции носила просветительский характер: слушатели узнали интересные факты из жизни писателя. Для диктанта был выбран отрывок из романа Льва Толстого «Война и мир». Порядка пятнадцати работ были написаны грамотно. Студенты отметили, что основную сложность вызвали предложения с авторской пунктуацией, которая, естественно, не подчиняется общим правилам русского языка. Этот диктант помог проверить лингвистическое чутье студентов. Кто хорошо учится, тот хорошо отдыхает Активные участники и призеры фестиваля посетили остров-град Свияжск. Там они осмотрели сохранившиеся памятники культурно-исторического наследия. Было и чаепитие с оладушками, и прогулка по острову. По итогам фестиваля все участники получили сертификаты, а победители были награждены дипломами и подарочными картами от книжного магазина.