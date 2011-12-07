Жители Татарстана обозначили задачи для Минздрава РТ на 2019 год

Жители Татарстана обозначили задачи и направления развития для Минздрава РТ на 2019 год.«Большинство людей не просто голосовали, но и оставляли свои варианты и комментарии. Очень интересные данные мы получили. На первом месте у жителей Татарстана обеспеченность и модернизация детских поликлиник и увеличение доступности использования оборудования, в том числе УЗИ-оборудования. На втором месте — ликвидация кадрового дефицита, особенно узких специалистов. Третье — это борьба с онкологическими заболеваниями: раннее выявление и снижение смертности», — отметил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.О том, что жители республики будут принимать непосредственное участие в определении приоритетных задач министерств и ведомств, Президент РТ Рустам Минниханов объявил во время ежегодного послания Государственному Совету РТ.Проект по публичному формированию целей и задач Минздрава Татарстана стартовал 21 сентября.«Важно слышать и слушать население. И на основе тех замечаний, которые к нам сегодня предъявляются, и на основе задач, которые перед нами ставит население, мы и должны с вами работать», — отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.Сначала эксперты Минздрава и члены общественных советов предложили свои идеи, позже на портале госуслуг стартовал опрос населения.Татарстанцы могли выбрать те цели и задачи министерств, которые, на их взгляд, являются наиболее важными, предложить свой вариант или оставить комментарий. Всего в голосовании участвовали около 6300 человек.Цели, за которые проголосовало наибольшее количество татарстанцев, вынесли на рассмотрение общественного совета Минздрава РТ.В ближайшее время полный список задач и направлений развития здравоохранения Татарстана опубликуют на сайте Минздрава РТ.