Метшин посетил сельхозярмарку в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил сельхозярмарку в Вахитовском районе города, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

«Наша задача — чтобы был представлен весь ассортимент, мы это учитываем на каждой точке, за каждой площадкой закреплены свои районы», — уточнил председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

Он также рассказал, что на данной точке торгуют продукцией производителей Тюлячинского района. В среднем, доход от реализации товара за день здесь составляет 2,4 млн рублей.

Градоначальник поблагодарил сельчан за то, что они дают возможность казанцам покупать хлеб, мясо и картошку на ярмарках.

Всего в Казани традиционно сельхозярмарки размещены на 15 площадках, на которых представлена продукция из 22 районов РТ.