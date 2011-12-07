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Власти РТ потратят 6,44 млн рублей на строительство похоронного дома в Казани

Новый объект ритуальных услуг появится на Мамадышском тракте.

Власти Татарстана потратят 6,44 млн рублей на строительство похоронного дома на Мамадышском тракте в Казани. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

«Похоронный дом по Мамадышскому тракту в Казани. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 448 050 рублей», — сказано в документе.

Экспертиза по объекту запланирована на январь–апрель 2021 года. Площадь нового похоронного дома составит 1,1 тыс. кв. м.

В здании разместят траурные залы на 30 и 60 мест, помещения с печами, смотровые комнаты, комнаты психологической разгрузки и административные кабинеты.

Финансироваться проектных работ будет происходить из бюджета РТ.

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