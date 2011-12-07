Десерт из пломбира, клюквы и печенья

Ингредиенты: пломбир - 600 г, клюква замороженная - 1 стакан, песочное печенье - по 2 штуки на порцию. Пломбир разделить на 6 порций. В креманки или стаканы слоями выложить мороженое и ягоды клюквы. Сверху воткнуть печенье. Отправить в морозилку до подачи на стол. Как дополнение приготовить горячий кофе с молоком.Приятного аппетита!