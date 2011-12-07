Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Десерт из пломбира, клюквы и печенья

Десерт из пломбира, клюквы и печенья
Ингредиенты: пломбир - 600 г, клюква замороженная - 1 стакан, песочное печенье - по 2 штуки на порцию. Пломбир разделить на 6 порций. В креманки или стаканы слоями выложить мороженое и ягоды клюквы. Сверху воткнуть печенье. Отправить в морозилку до подачи на стол. Как дополнение приготовить горячий кофе с молоком.Приятного аппетита! 
КВ
Лента новостей