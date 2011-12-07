На фестивале «КышДаКар-фест» ждут казанцев и гостей города

Он проводится в рамках фестиваля «КышДаКар-фест». Каждый казанец может пригласить двух и более туристов, которые, сфотографировавшись на фоне декораций фестиваля «КышДаКар-фест», получат возможность стать участниками конкурса. Победителя ждет подарок.Ожидается, что в столицу Татарстана встречать Новый год приедут более 100 тысяч туристов. Как сообщила директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова, для них подготовлены интересные мероприятия и развлечения. Одним из них станет фестиваль «КышДаКар-фест», который пройдет в два этапа. Первый состоится с 29 по 31 декабря на пешеходных улицах Баумана и Петербургская, а второй - со 2 по 7 января - рядом с Академией наук на ул. Баумана. В ярмарочных рядах жители и гости города смогут попробовать различные блюда национальной кухни, купить сувениры, сделанные народными мастерами республики, принять участие в различных мастер-классах.«Мы приготовили интересные колоритные фишки для гостей города. Например, мы будем готовить старинное национальное татарское блюдо - шурпу из казылыка. Окончание. Начало на стр. 1Затем подадим ее в горячем виде, чтобы все смогли попробовать», - рассказала Дарья Санникова. На фестивале будет представлена различная фермерская продукция. Его посетит мастер по сыроварению, который покажет процесс приготовления сыра из молока.А с 1 января стартует конкурс, принять участие в котором смогут все желающие путешественники из других городов, которые посетят фестиваль. Проводиться конкурс будет в Instagram GoKazan. «Мы хотим, чтобы казанцы пригласили двух и более друзей из других городов в Казань, привели на фестиваль, там гости сделали фотографии на фоне декораций», - рассказала Дарья Санникова и пояснила, что сделанные фото необходимо выложить в соцсеть с хештегами #кышдакарфест, #всевказань, #казаньгостеприимная. После 7 января путем генератора случайных чисел будет выбран победитель, которому отправят в подарок 5 кг казылыка. «Это национальный продукт, который можно будет с удовольствием попробовать вместе со своими друзьями, познакомив их с традициями Казани», - отметила директор комитета по развитию туризма.Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в этом году для горожан и туристов подготовлена богатая программа новогодних мероприятий. Ознакомиться с культурной афишей, а также узнать полезную информацию о работе елочных базаров, транспорта и многое другое можно в специальном новогоднем разделе на портале kzn.ru.