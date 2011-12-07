Новогоднее обращение Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова

Дорогие татарстанцы!Сердечно поздравляю вас с новогодним торжеством!В преддверии этого волшебного праздника все мы традиционно подводим итоги и строим планы на будущее.Благодаря созидательному труду 2018 год стал успешным для республики. Сегодня нас обнадеживают новые современные производства, радуют объекты здравоохранения и образования, культуры и спорта. Наши города и села украсились благоустроенными скверами и парками. Реализованы все социальные программы.Многие татарстанцы отмечают праздник в новом жилье, около 46 тысяч семей испытали радость рождения детей, и для всех них этот год стал особенным.Всем нам запомнятся яркие игры мирового первенства по футболу, ставшие подлинным праздником спорта и добрых отношений между людьми. Татарстан посетили гости из 181 страны мира, что свидетельствует о возросшей привлекательности и открытости республики. Актом международного признания наших достижений в сохранении историко-культурного наследия и духовно-нравственных ценностей стал Казанский форум межкультурного диалога ЮНЕСКО.Насыщенной и интересной стала программа Года добровольца. Значительно возросла роль волонтерского движения, в целом социального служения. Отрадно, что наша совместная работа, поддержка Президента Российской Федерации в реализации важнейших проектов республики улучшают качество жизни, делают ее содержательнее и богаче. Голосование за В.В.Путина в ходе избирательной кампании 2018 года стало зримым актом всеобщего одобрения данного курса.Уходящий год подарил нам немало радостей, не обошлось без утрат. Но главное - мы провожаем его с хорошим заделом на будущее, уверенностью в собственных силах.Укреплению авторитета человека труда, созданию условий к освоению профессий будущего послужит проведение в столице республики мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, а также реализация программных мер в рамках Года рабочих профессий.Важным событием наступающего года, экзаменом деятельности высшего законодательного органа власти и реализуемых программ социально-экономического развития станут выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва. Дорогие друзья!Для всех нас Татарстан - родной дом, который мы бережем, которым мы гордимся. Вера в добро, надежда на лучшее, стремление быть полезным обществу всегда объединяли и объединяют всех нас.Пусть сбудутся самые заветные желания и исполнятся самые смелые планы, чтобы семейный уют, достаток и счастье сопутствовали всем нам.Мира, добра и благополучия, дорогие татарстанцы!С Новым 2019 годом!