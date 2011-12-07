Редакции «Татмедиа» в 2018 году получили 4,2 млн рублей грантов – втрое больше, чем годом ранее

Филиалы АО «Татмедиа» в 2018 году привлекали на развитие редакций федеральные и региональные гранты на сумму свыше 4,2 млн рублей. Об этом в интервью корреспонденту «Татар-информ» сообщил генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин. «В 2018 году наши филиалы получили гранты на общую сумму более 4,2 млн рублей. Для сравнения, в 2017 году сумма от грантов и субсидий составляла лишь 1,2 млн рублей. Наиболее активно привлекают гранты “Зеленодольская правда”, телекомпания “Зеленый Дол”. “Нурлат – информ”, “Мамадыш – информ”, телекомпания “Чаллы-ТВ”», – сказал Кузьмин. Он пояснил, что гранты являются серьезной подпиткой для бюджета редакции, источником прибавки к зарплате журналистов.«Буквально на днях мы с министром экономики РТ награждали победителей журналистского конкурса, направленного на продвижение предпринимательства. Порядка 5 филиалов "Татмедиа" стали лауреатами этого конкурса, получили денежные призы, грамоты. Журналисты, победившие в конкурсе, стали обладателями премий на сумму около 30 тыс. рублей. Привлечение грантов мы обсуждаем на еженедельных совещаниях, на балансовых комиссиях в «Татмедиа», стимулируем и контролируем подачу заявок на конкурсы», – пояснил Кузьмин.Генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин дал интервью «Татар-информ», посвященное итогам работы медиахолдинга в уходящем году и планам на 2019 год.