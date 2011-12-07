В 2019 году грядет «мусорная реформа»

1 января в стране начинает действовать новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами. Цель реформы - организация учета и контроля движения отходов от момента их образования до конечной утилизации, создание условий для безопасного и эффективного обращения с отходами, привлечение инвестиций в инфраструктуру отрасли.Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления» в Татарстане разработана территориальная схема обращения с отходами. На конкурсной основе определены региональные операторы для выполнения необходимых мероприятий. Казань и еще 21 муниципальное образование входят в западную зону, где региональным оператором определено ООО «Управляющая компания ПЖКХ».В обязанности регионального оператора входит сбор ТКО, сортировка, извлечение опасных отходов и вторичного сырья для дальнейшей переработки, безопасная утилизация неперерабатываемых остатков.Раздельный сбор отходов в Казани уже начал действовать. В 2019 году мероприятия в этой сфере будут вестись активнее. До 2022 года в столице РТ построят экологический технопарк, включающий в себя современный сортировочный комплекс и перерабатывающие производства, межмуниципальные полигоны с сортировочными станциями в Арском, Алексеевском и Верхнеуслонском районах, завод по термической утилизации неперерабатываемых отходов. В технопарке планируется производить продукцию из отобранных фракций ТКО. Конечная цель реформы - нулевое полигонное захоронение.В 2018 году завершен технический этап рекультивации самосыровской свалки, а в декабре окончено строительство второй карты муниципального полигона на улице Химической.В 2019 году комитет ЖКХ вместе с администрациями районов города завершат подготовку муниципального реестра местных накоплений отходов, порядок ведения которого утвержден правительством РФ.Юридические лица, индивидуальные предприниматели и собственники мест накопления отходов обязаны обратиться в органы местного самоуправления с заявкой о включении сведений о площадке накопления ТКО в муниципальный реестр.Ответственность за содержание мест накопления отходов, контейнерных площадок возлагается на собственника земельных участков, на которых они расположены. На придомовой территории многоквартирных домов это управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.За содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на муниципальной земле, отвечает муниципалитет. Таких площадок в городе почти 700. Для их содержания необходимо свыше 12 млн рублей в год.