Военные архивы хранят память о наших героях

С историями нескольких сотен бойцов познакомил в своей книге журналист, редактор газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг. В ней представлены архивные фотографии и скупые факты биографии фронтовиков: где и когда родился, кем работал, где воевал, где и как погиб. Среди тех, о ком рассказывается в книге, - наш земляк Кадыр Шакирович Гизатулин. - 8 мая 2007 года министром обороны Российской Федерации подписан приказ №181. Этим приказом были открыты военные архивы и стали доступны миллионы документов, прежде как бы не существовавших. Это журналы боевых действий, наградные листы, именные списки погибших бойцов, - рассказывает Рафаэль Гольдберг. - Не только посвященные доверенные специалисты по военной истории, но и каждый человек получил возможность самостоятельного погружения в тему. Началась эпоха исторических открытий, которые буквально потрясали. Мы узнали о том, как совершались выдающиеся военные успехи частей и подразделений. Узнали подробности трагических событий, происходивших, в частности, на правом фасе Сталинградской обороны, в том узеньком коридоре, где гитлеровцам удалось-таки подойти к Волге и где гвардейские дивизии, образованные из переформированных воздушно-десантных корпусов, истекали кровью, пытаясь пробиться к обороняющимся в Сталинграде дивизиям. Узнали имена наших героев-земляков, подвиги которых по разным причинам в течение десятилетий оставались неизвестны. Имя им - легион. И хотелось бы всех назвать. Одна страница книги посвящена Кадыру Гизатулину. Он родился в Казанской губернии в 1909 году. Служил в армии с 1931 по 1933 год. Милиционер линейного отделения станции Тюмень. В августе 1939 года вновь призван - Омутинским РВК.С началом Великой Отечественной войны служил в отдельной саперной роте 70-й морской стрелковой бригады, воевал на Карельском фронте. 22 июня 1944 года в составе стрелковой бригады высадился на берег Ладожского озера.Вот выдержка из наградного листа от 7.07.1944: «…перед тов. Гизатулиным была поставлена задача взорвать железнодорожное полотно и перерезать телефонно-телеграфную связь на пути отступающего противника. Под сильным артиллерийским и пулеметно-ружейным огнем задачу тов. Гизатулин выполнил… В последующих боях был выведен из строя расчет противотанкового орудия, тов. Гизатулин заменил второго номера расчета, и орудие вновь стало расстреливать противника… Действуя в группе разграждения, Гизатулин снял 24 мины впереди наступающей пехоты…» В течение дня бригада выдержала 16 атак и продолжила наступление. Рядовой Гизатулин был ранен. Награжден орденом Славы 3-й степени. 18.08.1944 Кадыр Гизатулин скончался от ран в госпитале поселка Усть-Видлица. Похоронен в братской могиле. На памятнике, где есть и его имя, написано: «Нас здесь 1242 солдата…»