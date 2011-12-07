Казанцев ждут в «Школе здоровья»

Ректор КФУ Ильшат Гафуров, выступая на открытии «Школы здоровья», сделал акцент на особой системе диагностики в университетской клинике. По его словам, она позволяет вовремя определять болезни на ранних стадиях развития, в том числе и онкологические. Также ректор КФУ поделился планами на будущее: к июлю этого года планируется открыть клинику трансляционной медицины, где будут апробироваться все новые методы лечения, имеющиеся в России и по всему миру. Программа первого занятия была расписана по минутам. Были организованы шесть лекций на различные медицинские темы, интерактивы и экскурсии. Их проводили практикующие врачи университетской клиники, преподаватели и исследователи института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Они рассказали горожанам о современных методах лечения распространенных заболеваний, секретах долголетия и ответили на вопросы слушателей. Среди тем лекций - «Мифы и правда о гастрите», «Как узнать, что у вас проблемы с почками?» Лекцию о сахарном диабете прочитала руководитель Центра эндокринологии университетской клиники Анна Абакумова. Она рассказала о первых признаках диабета и о важности обращения к специалисту, который может назначить правильное лечение. - Не стоит самостоятельно определять уровень сахара в крови, - предостерегла доктор. - Все глюкометры имеют погрешность. Причем 15% как в плюс, так и в минус. Говоря о диабете, Анна Абакумова отметила, что любую наследственность можно обмануть. Если вести здоровый образ жизни и правильно питаться, риск заболеть снижается в разы.В конце каждой лекции посетители «Школы здоровья» могли задать вопросы и получить краткую консультацию специалиста. На интерактивах было не менее интересно. Так, врач-эндоскопист Айрат Сафин показал принцип работы эндоскопического прибора на примере «обследования»... болгарского перца. На экране отображалось то, что находится внутри овоща. «Видите, какая высокая детализация!» - демонстрировал картинку врач. А на мастер-классе «Первая помощь» посетителям рассказали о ключевых моментах оказания помощи потерявшему сознание человеку. Еще на интерактивах можно было измерить свой уровень глюкозы, давление, узнать рост и вес, сделать флюорографию.К первой «Школе здоровья» в основном проявили интерес люди среднего и пожилого возраста. Студентов и молодежи было заметно меньше, но зато они активно участвовали в процессе. Занятия будут проводиться на постоянной, а главное, бесплатной основе. Все желающие смогут больше узнать о своем здоровье, специалисты расскажут о распространенных болезнях в простой и интересной форме. Занятия проходят в поликлинике университетской клиники КФУ (ул. Вишневского, 2а).КстатиУниверситетская клиника КФУ образована в 2015 году. В ее состав вошли три учреждения: Республиканская клиническая больница №2, больница скорой медицинской помощи №2, городская поликлиника №2. Поликлиника университетской клиники КФУ обслуживает более 40 тысяч жителей Казани и близлежащих районов республики. Она занимает пятиэтажное здание, которое было передано университетской клинике КФУ в 2015 году.