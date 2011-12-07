На WorldSkills-2019 ожидается до 250 тысяч зрителей

До начала работы заседания почетные гости посетили ряд объектов, которые будут задействованы летом в мировом первенстве. В частности, Татьяна Голикова осмотрела МВЦ «Казань Экспо», где ей продемонстрировали выставочные павильоны, конгресс-холл на 3 тысячи мест и конференц-зал, вмещающий до 600 человек. Также делегация посетила Деревню WorldSkills, где во время соревнований разместятся участники и эксперты. Вице-премьер ознакомилась с инфраструктурой и пообщалась со студентами, проживающими сейчас в Деревне.Следующей остановкой делегации стала улица Баумана. Здесь Татьяна Голикова, Рустам Минниханов и Саймон Бартли запустили обратный отсчет времени до мирового первенства. Напоминанием о WorldSkills-2019 стал новый объект - стела. Также в ходе торжественной церемонии стало известно имя нового посла чемпионата. Им стал шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Послу вручили грамоту и памятную статуэтку.В ходе совещания Президент РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что подготовка к мировому чемпионату идет по графику. Главный объект первенства подготовлен, впереди этап тестирования. В этих целях на «Казань Экспо» запланирован ряд мероприятий, в том числе финал национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)».Вице-премьер Татьяна Голикова заметила, что подготовка к чемпионату идет даже с некоторым опережением. По ее словам, с момента присоединения России к движению WorldSkills выросла востребованность среднего профессионального образования: доля школьников, которые выбирают колледжи, увеличилась до 59%, тогда как в 2013 году их было 42%. В 914 российских колледжах созданы мастерские с оснащением мирового уровня. Отмечается рост доли трудоустройства специалистов со средним профессиональным образованием с 55,5% в 2017 году до 61,8% в 2018-м. Также Голикова заявила, что в этом году в России будет проведена подготовка и переподготовка 25 тысяч предпенсионеров по новым и существующим компетенциям, которые сегодня находятся в арсенале WorldSkills.На мировой чемпионат в Казани ждут 68 стран-участниц и 77 стран в деловой программе, что превосходит по масштабам первенство в Абу-Даби-2017. Выросло количество конкурсантов - их почти 1600 (в 2017 году - 1251 участник), число компетенций увеличилось с 51 до 56, зрителей ожидается до 250 тысяч человек.Также Татьяна Голикова заявила, что минтруд подготовил законопроект, который позволит допускать привлечение иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на период подготовки и проведения мирового первенства без специального разрешения. Помимо этого, были затронуты вопросы предоставления участникам и экспертам права безвизового въезда в РФ, резервирования авиабилетов в ряде авиакомпаний и организации межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности и правопорядка во время мирового первенства.