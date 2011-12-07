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На WorldSkills-2019 ожидается до 250 тысяч зрителей

На минувшей неделе в Казани прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира WorldSkills-2019 в Казани. В мероприятии, которое прошло в Ратуше, приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, Президент РТ Рустам Минниханов, президент WorldSkills International Саймон Бартли, мэр Казани Ильсур Метшин.
До начала работы заседания почетные гости посетили ряд объектов, которые будут задействованы летом в мировом первенстве. В частности, Татьяна Голикова осмотрела МВЦ «Казань Экспо», где ей продемонстрировали выставочные павильоны, конгресс-холл на 3 тысячи мест и конференц-зал, вмещающий до 600 человек. Также делегация посетила Деревню WorldSkills, где во время соревнований разместятся участники и эксперты. Вице-премьер ознакомилась с инфраструктурой и пообщалась со студентами, проживающими сейчас в Деревне.Следующей остановкой делегации стала улица Баумана. Здесь Татьяна Голикова, Рустам Минниханов и Саймон Бартли запустили обратный отсчет времени до мирового первенства. Напоминанием о WorldSkills-2019 стал новый объект - стела. Также в ходе торжественной церемонии стало известно имя нового посла чемпионата. Им стал шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Послу вручили грамоту и памятную статуэтку.В ходе совещания Президент РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что подготовка к мировому чемпионату идет по графику. Главный объект первенства подготовлен, впереди этап тестирования. В этих целях на «Казань Экспо» запланирован ряд мероприятий, в том числе финал национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)».Вице-премьер Татьяна Голикова заметила, что подготовка к чемпионату идет даже с некоторым опережением. По ее словам, с момента присоединения России к движению WorldSkills выросла востребованность среднего профессионального образования: доля школьников, которые выбирают колледжи, увеличилась до 59%, тогда как в 2013 году их было 42%. В 914 российских колледжах созданы мастерские с оснащением мирового уровня. Отмечается рост доли трудоустройства специалистов со средним профессиональным образованием с 55,5% в 2017 году до 61,8% в 2018-м. Также Голикова заявила, что в этом году в России будет проведена подготовка и переподготовка 25 тысяч предпенсионеров по новым и существующим компетенциям, которые сегодня находятся в арсенале WorldSkills.На мировой чемпионат в Казани ждут 68 стран-участниц и 77 стран в деловой программе, что превосходит по масштабам первенство в Абу-Даби-2017. Выросло количество конкурсантов - их почти 1600 (в 2017 году - 1251 участник), число компетенций увеличилось с 51 до 56, зрителей ожидается до 250 тысяч человек.Также Татьяна Голикова заявила, что минтруд подготовил законопроект, который позволит допускать привлечение иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на период подготовки и проведения мирового первенства без специального разрешения. Помимо этого, были затронуты вопросы предоставления участникам и экспертам права безвизового въезда в РФ, резервирования авиабилетов в ряде авиакомпаний и организации межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности и правопорядка во время мирового первенства.
КВ
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