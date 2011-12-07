Полицейские помогли замерзавшему дальнобойщику

На 929-м километре федеральной автодороги М7 «Волга», на территории Рыбно-Слободского района РТ, сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан - лейтенант полиции Дмитрий Сайкин и лейтенант полиции Роман Асхадуллин - увидели стоявший на обочине грузовик с включенной аварийной сигнализацией. Водитель-дальнобойщик из Республики Беларусь рассказал полицейским, что следовал из Ижевска в Москву по ночной трассе. Неожиданно двигатель автомобиля заглох. Как выяснилось, причиной неисправности стали разряженные аккумуляторные батареи. Все попытки самостоятельно запустить двигатель машины не увенчались успехом. Температура воздуха в это время была ниже 30 градусов, и дальнобойщик начал замерзать, пытаясь устранить неисправность.Полицейские обогрели попавшего в беду водителя в салоне своего патрульного автомобиля, напоили горячим чаем, а затем остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль, который при помощи пусковых проводов помог завести двигатель. Дальнобойщик поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь и продолжил свой путь, сообщает отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ.