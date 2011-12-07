Профориентацию по стандартам WorldSkills представят казанским школьникам

На прошедшей неделе подготовки к мировому чемпионату по стандартам WorldSkills представители WorldSkills International посетили ряд казанских школ и провели уроки профессиональных компетенций.В проекте «Одна школа - одна страна» примут участие 57 школ Казани. За каждой из них закреплена одна или две страны. Во время проведения 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 участники из закрепленных стран посетят эти школы для культурного и профессионального обмена, сообщается на сайте мэрии Казани.«Мы уверены, что проект «Одна школа - одна страна» подарит представителям делегаций и казанским школьникам незабываемые впечатления, благодаря которым они почувствуют, насколько важна роль навыков в современном мире, и окунутся в атмосферу международной культуры», - отметил президент WorldSkills International Саймон Бартли.Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В нем примут участие более 1600 конкурсантов из более чем 60 стран мира. Молодые профессионалы будут соревноваться в 56 компетенциях.