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В Н. Челнах зафиксирован самый низкий уровень смертности по Татарстану

Естественный прирост населения по итогам 2018 года составил 2691 человек.
 В 2018 году в Н.Челнах естественный прирост населения составил 2691 человек, пишут «Челнинские известия». При этом в городе зафиксирован самый низкий уровень смертности по Татарстану - 8,6 на 1 тысячу человек. 55% умерших челнинцев – мужчины. 21% горожан умирает в трудоспособном возрасте, здесь доля мужчин составляет 79%. Основные причины смертности: заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология, сахарный диабет.
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