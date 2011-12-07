В Н. Челнах зафиксирован самый низкий уровень смертности по Татарстану

В 2018 году в Н.Челнах естественный прирост населения составил 2691 человек, пишут «Челнинские известия». При этом в городе зафиксирован самый низкий уровень смертности по Татарстану - 8,6 на 1 тысячу человек. 55% умерших челнинцев – мужчины. 21% горожан умирает в трудоспособном возрасте, здесь доля мужчин составляет 79%. Основные причины смертности: заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология, сахарный диабет.