В поликлиниках Казани штатное расписание не менялось более 40 лет

Рабочая группа постоянной комиссии по охране здоровья горожан и окружающей среды посетила городскую поликлинику №10 (ул. Бондаренко, 4) и детскую городскую поликлинику №9 (ул. Адоратского, 6), сообщает пресс-служба мэрии Казани. В этих медицинских учреждениях был проведен капремонт и внедрен проект «Дружелюбная поликлиника».Депутаты отметили, что после капремонта условия пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения улучшились. Однако в обеих поликлиниках в полном объеме ремонтные работы не выполнены. Они будут завершены в течение первого полугодия 2019 года.Одной из серьезных проблем остается несоответствие электронной системы записи современным требованиям. В частности, отсутствует возможность записаться напрямую на прием к специалисту пациентам, находящимся на диспансерном учете, им приходится сначала посещать терапевта. Нет ограничения на повторную запись к одному и тому же врачу. Нет интегрированности с другими электронными программами, вследствие чего врач вынужден повторно заполнять назначения по одному пациенту.Депутаты обратили внимание, что при росте численности населения штатное расписание медицинских учреждений не пересматривалось более 40 лет. Сформированные по количественному составу населения участки не позволяют должным образом проводить прием врачу. При нормативе 1700 - 1800 человек на один участок в поликлиниках на каждом участке обслуживается не менее 2100 человек.Актуальным остается вопрос организации парковочного пространства на прилегающих к учреждениям здравоохранения территориях. В планах у депутатов осмотреть медицинские учреждения Приволжского и Советского районов Казани.