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В «Салават Купере» будет открыта пожарная часть

Депо будет обслуживать микрорайон и поселок Юдино.
В поселке Залесный будет открыта новая пожарная часть, сообщает пресс-служба ГКУ «Главинвестстрой РТ». Двухэтажное здание, площадью 1486,45 кв. метров, расположено на улице Лесопарковая. Оно рассчитано на 4 автомобиля и будет обслуживать микрорайон «Салават Купере» и поселок Юдино. Кроме того, на территории депо разместились склад для хранения ПТВ и учебная башня.
КВ
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