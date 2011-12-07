В «Салават Купере» будет открыта пожарная часть

В поселке Залесный будет открыта новая пожарная часть, сообщает пресс-служба ГКУ «Главинвестстрой РТ». Двухэтажное здание, площадью 1486,45 кв. метров, расположено на улице Лесопарковая. Оно рассчитано на 4 автомобиля и будет обслуживать микрорайон «Салават Купере» и поселок Юдино. Кроме того, на территории депо разместились склад для хранения ПТВ и учебная башня.