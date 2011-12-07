Минниханов поручил ведомствам РТ усилить работу по внедрению цифровых сервисов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ведомствам республики усилить работу по внедрению цифровых сервисов.

На итоговой коллегии Минцифры РТ сперва глава республики отметил внимание на вопрос цифровизации в Татарстане со стороны Правительства РФ. Это, как передает его слова агентство, позволило заметно повысить престижность и статус специалистов в IT-сфере.

Минниханов подчеркнул, что «все эти наработки должны найти конечного потребителя», а потому республиканские министерства должны усилить работу по внедрению цифровых сервисов. Для этого необходимо создать отдельную дорожную карту по каждому ведомству.

Также руководитель РТ сделал акцент на повышение квалификации у работников, отвечающих за эффективную цифровизацию министерств республики.