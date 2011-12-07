Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане осудят 10 человек за наркоторговлю и хранение оружия

Злоумышленники получали крупную партию наркотиков и раскладывали ее более мелкими дозами в тайниках-закладках.

В Татарстане осудят 10 человек за наркоторговлю и хранение оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По информации ведомства, в 2018 году неустановленное лицо создало преступную группировку, которая занималась продажей наркотиков на территории республики. Злоумышленники получали крупную партию наркотиков из разных регионов России (Санкт-Петербурга, Нижегородской и Ленинградской областей), затем фасовали запрещенные вещества на более мелкие дозы и раскладывали их в тайниках-закладках на территории Казани.

Полиция остановила деятельность наркоторговцев октябре 2020 года. У участников группировки была изъята партия различных видов наркотиков и их производных весом в 2 кг, а также у одного из участников были обнаружены два пистолета с боеприпасами. Оружие было приобретено незаконно.

Одного из участников обвиняют в незаконной легализации 28 млн рублей, полученных от продажи наркотиков.

На всех 10 участников возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотиков», «Незаконные приобретение и хранение оружия и боеприпасов» и «Легализация денег, приобретенных незаконно».

Большая часть обвиняемых частично признали вину. Все задержанные заключены под стражу. Уголовное дело направлено в Пестречинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

КВ
Лента новостей