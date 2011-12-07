В Татарстане осудят 10 человек за наркоторговлю и хранение оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По информации ведомства, в 2018 году неустановленное лицо создало преступную группировку, которая занималась продажей наркотиков на территории республики. Злоумышленники получали крупную партию наркотиков из разных регионов России (Санкт-Петербурга, Нижегородской и Ленинградской областей), затем фасовали запрещенные вещества на более мелкие дозы и раскладывали их в тайниках-закладках на территории Казани.

Полиция остановила деятельность наркоторговцев октябре 2020 года. У участников группировки была изъята партия различных видов наркотиков и их производных весом в 2 кг, а также у одного из участников были обнаружены два пистолета с боеприпасами. Оружие было приобретено незаконно.

Одного из участников обвиняют в незаконной легализации 28 млн рублей, полученных от продажи наркотиков.

На всех 10 участников возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотиков», «Незаконные приобретение и хранение оружия и боеприпасов» и «Легализация денег, приобретенных незаконно».

Большая часть обвиняемых частично признали вину. Все задержанные заключены под стражу. Уголовное дело направлено в Пестречинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.