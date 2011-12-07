В Татарстане женщина-водитель получила штраф за неправильную перевозку детей

В Татарстане под Набережными Челнами прошел рейд по выявлению нарушений при перевозке детей в авто. Госавтоинспекторы оштрафовали женщину-водителя, которая перевозила грудного ребенка в незакрепленной люльке, сообщает ИА «Татар-информ».

По информации агентства, сотрудники ДПС остановили автомобиль «Соболь» в поселке Круглое Поле, заметив движение в салоне.

В ходе осмотра авто выяснилось, что автомобилем управляла женщина, дети которой вместе с мужем находились в задней части авто. Старший ребенок был пристегнут в автокресле, а грудной ребенок находился в люльке, которая не была закреплена.

«Только сейчас вот ее на руки брал. Ну капризничает ребенок, не останавливаться же посреди дороги», — объяснил отец.

Сотрудники ГИБДД отметили, что в таком случае нужно обязательно останавливаться.

Женщина-водитель получила штраф на сумму 3 тыс. рублей за неправильную перевозку детей.