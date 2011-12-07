Мартовские коты: против природы не мяукнешь!

О проблемах, связанных с весенним обострением у котов, и способах их решения мы попросили рассказать руководителя ветеринарной клиники «VetСовет» Аркадия Бирева.

Домашние милые котики становятся непохожими на себя. Инстинкт гонит их на улицу к кошкам. Они готовы драться за своих избранниц. Молодые коты нередко возвращаются домой с разодранными ушами, загноившимися царапинами, прокушенными хвостами. Не застрахованы от ран в боях по завоеванию сердца кошечки и уже имеющие опыт в мартовских стычках и серьезных побоищах.

Уличные коты или те, которых выпускают из дома на улицу, могут вволю нагуляться, реализовать свой природный инстинкт продолжения рода. После этого они на время успокаиваются. А не выходящие из дома коты такой возможности не имеют. Неудивительно, что в этот период они становятся агрессивными, нервными, неуправляемыми. И это вполне естественно, потому что весенний гормональный всплеск нельзя победить ни воспитанием, ни наказаниями. Повинуясь животному инстинкту, коты защищают свою территорию от мнимых конкурентов. И таким конкурентом для них становится хозяин. Кот из милого, ласкового создания превращается в настоящего домашнего террориста. Эти локальные войны не такие безобидные. Кот донимает не только постоянным воем и ором. Он реально может поранить человека. И поранить настолько серьезно, что, возможно, потребуется помощь хирурга.

Некоторые хозяева устают от весенних выкрутасов своих питомцев и решаются на их стерилизацию. Ближе к весне количество обращений к ветеринарам по поводу кастрации и стерилизации животных резко возрастает.

Например, однажды поздно вечером позвонила взволнованная женщина с просьбой немедленно приехать и прооперировать ее кота. На вопрос «Что же он такое натворил?» она, чуть не плача, сказала, пушистый негодяй пометил ее практически новые сапоги. Я попросил ее успокоиться, ведь все уже произошло, и пообещал приехать утром, чтобы кастрировать кота. В 3 часа ночи звонок, снова она: «Доктор! Можете не приезжать. Я решила дать ему еще один шанс!» Я сказал: «А вы с самим котом поговорили? Он пообещал вам, что больше не будет метить ваши вещи?» Больше она не звонила. Видимо, дала коту второй, третий, четвертый, десятый шанс…

Другая история. У женщины 12 лет жил кот. И эти 12 лет он исправно метил все, что находилось в его свободном доступе, в том числе и свою хозяйку. Запах в квартире стоял нестерпимый. Еще с лестничной площадки можно было безошибочно определить, что за этой дверью живет котик. На вопрос «Почему вы его не кастрируете?» она ответила: «Жалко!» А то, что кот страдает всю жизнь из-за невозможности выплеснуть свою сексуальную энергию, она не думала. Вот так из добрых побуждений мы часто мучаем своих домашних питомцев.

Как-то два пенсионера принесли мне 15-летнего кота с просьбой усыпить его. Кот был здоров, бодр, и я не понял, к чему такие жесткие меры. Оказалось, он пометил всю квартиру, да так, что дышать нечем. Три года назад они водили кота в ветлечебницу, чтобы его кастрировали. Но хирург не взялся за операцию, сказал, что кот уже старый, и если его прооперировать, он все равно не перестанет метить свою территорию. Я выслушал их историю и все-таки предложил кота кастрировать. Они воскликнули: «Но он же старый, не перенесет операции и умрет!» Я резонно заметил, что они вообще-то принесли кота, чтобы его усыпить, значит, терять им нечего. Операция прошла успешно. Через некоторое время мне с благодарностью сказали: «Дураки мы были! Себя и кота мучили. Сейчас он спокойный, хорошо кушает, играет, как котенок!»

Это заблуждение, что коты после кастрации продолжают проявлять агрессивные поведенческие реакции. После операции уровень гормонов в крови снижается, а новые гормоны не вырабатываются, поэтому характер котов становится покладистым, и даже у их мочи уже нет того ядреного «аромата», который был раньше. Кстати, одна клиентка повезла своего кота в клинику в машине. Она не захотела посадить его в переноску. По дороге кот так пометил салон автомобиля, что две процедуры химчистки и никакие ароматизаторы не смогли заглушить специфический запах. В результате машину пришлось продать. Кота кастрировали, и больше таких сюрпризов он не преподносил.

Хочу подытожить. Кастрированные животные живут дольше, меньше заражаются инфекциями и болеют. Они более покладисты и уравновешенны.