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Нацмузей РТ хочет с помощью грантов привлечь ученых со всего мира поработать над архивами Татарстана

Национальный музей Татарстана планирует выйти с инициативой ввести стипендии для ученых на изучение коллекций.

Нацмузей РТ планирует ввести гранты на изучение коллекционных архивов фонда для ученых со всего мира. Об этом директор музея Гульчачак Назипова рассказал в интервью ИА «Татар-Информ».

«Сейчас мы хотим выйти с инициативой сделать гранты для изучения коллекций. Тогда ученые смогут прийти и изучать», — сказала она.

Назипова также отметила, что, в целом, как в России, так и в мире, осталось очень мало специалистов в области археологии.

«Археологов, работающих с арабской графикой, а тем более с дореволюционным татарским языком, очень мало. Тем более тех, кто сможет это опубликовать», — поделилась она.

КВ
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