Нацмузей РТ хочет с помощью грантов привлечь ученых со всего мира поработать над архивами Татарстана

Нацмузей РТ планирует ввести гранты на изучение коллекционных архивов фонда для ученых со всего мира. Об этом директор музея Гульчачак Назипова рассказал в интервью ИА «Татар-Информ».

«Сейчас мы хотим выйти с инициативой сделать гранты для изучения коллекций. Тогда ученые смогут прийти и изучать», — сказала она.

Назипова также отметила, что, в целом, как в России, так и в мире, осталось очень мало специалистов в области археологии.

«Археологов, работающих с арабской графикой, а тем более с дореволюционным татарским языком, очень мало. Тем более тех, кто сможет это опубликовать», — поделилась она.