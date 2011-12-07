Решили похудеть? Три совета, как не сорваться

Приближается весна, а там и лето не за горами. И мы вспоминаем о необходимости привести в порядок фигуру, если за зиму незаметно для себя набрали вес. Публикуем советы жительницы мегаполиса, которая старается избежать соблазнов и не сорваться на тортики и копченую колбасу, соблюдая определенные, выработанные на практике правила.

Едва человек принимает решение перейти на правильное питание и постараться стать стройнее, как число соблазнов предательски резко увеличивается. Особенно несладко приходится любителям сладкого — повсюду пекарни, кофейни, кафе, где предлагают вкуснейшие пирожные, десерты и всевозможные калорийные напитки. Но многие научились обманывать свой организм, укрощать желания и готовы поделиться этими хитростями с читателями «Казанских ведомостей».

Первый совет — финансовый

Знакомая многим худеющим ситуация — спонтанная покупка. Вроде бы и не хотели ничего покупать, были не голодны, но голос в мозгу шепнул: «А не выпить ли чашку капучино вприкуску с кусочком тортика?» Или тот же голос скомандовал: «Купи элеш, запей сладким чаем!» И вот уже ноги ведут к заветной двери, а рука тянется к кошельку.

В таком случае знатоки советуют хотя бы месяц, а лучше три, поступать радикально. Совершать оплату покупки только наличными деньгами, держать в кошельке ограниченную сумму, покупать продукты строго по списку, а лучше всего отправлять в магазин мужчину — мужа, отца, брата. При выполнении подобного поручения мужчины как правило исполнительны и не совершают лишних покупок.

Второй совет — «надеть шоры»

В эти месяцы необходимо научиться «надевать шоры» — то есть ограничить себя в созерцании соблазнов: не разглядывать витрины магазинов, не заходить в пекарни и кафе, продумать маршрут передвижения по городу. У человеческого организма, впрочем, как и у животных, есть память на вкусное удовольствие. Вот в этом кафе продают вкуснейшие эклеры, в подземке торгуют такой шаурмой, что ум отъешь, а в этой пекарне пекут самые нежные бисквитные пирожные.

Чтобы сломать эту схему, надо изменить привычный маршрут и придумать новые точки получения удовольствия. Задача непростая, но выполнимая. К примеру, пройдите через парк, понаблюдайте за уточками в пруду, просто наслаждайтесь там природой. Отвлекайте себя от мыслей о еде.

Третий совет — обмануть сладкоежку

Самое сложное в похудении для сладкоежек — отказаться от сладкого. Это не только пищевая, но и психологическая зависимость. Стоит только фанатам шоколада откусить кусочек, как незаметно съедается вся плитка. Знакомая призналась, что каждую неделю устраивает себе шоколадные дни: покупает три плитки разного шоколада, печет шоколадный торт и варит какао. Причем старается баловать себя в одиночестве, чтобы никто не отвлекал от удовольствия.

Опытные приверженцы правильного питания не отказываются совсем от шоколада. Они уменьшают объем его потребления и выбирают полезные продукты. Палочка-выручалочка — горький шоколад. Чтобы избежать срыва после посещения кондитерского магазина (семья же не должна из-за вас оставаться без сладкого), они всегда держат в сумке три-четыре дольки горького шоколада. Как только мозг отреагировал на витрины с тортами и конфетами, необходимо откусить кусочек от дольки и рассасывать его как можно дольше. В итоге организм получил сладкое, успокоился и от маленькой дозы.

Настоящие профи готовят десерты из овощей с использованием шоколада. Например, одну морковь нарезают на небольшие кубики, кладут в кружку, наливают две-три столовые ложки воды и готовят в микроволновке 5 — 7 минут. Затем перекладывают в розетку, посыпают ванильным сахаром (0,5 чайной ложки), корицей (на кончике ножа) и тертым шоколадом (долька). Сладко, ароматно и вкусно! А если перемешать с творогом, то получится отличный вариант перекуса.