Татарстанский лицей признан одним из лучших на всероссийском конкурсе

Казанский лицей № 146 завоевал бронзовую медаль IV Всероссийского конкурса «Успешная школа». Об этом сообщается на официальном портале мэрии Казани. Очный тур соревнований состоялся в Москве с 25 по 27 февраля.

После проведения отборочного цикла, в финале первенства оказались 16 учебных заведений из разных уголков нашей страны. От имени столицы Татарстана на состязаниях выступили 146 и 78 лицеи.

Чемпионат продолжался в течение 3-х дней. Среди задач, поставленных перед соперниками, были следующие: представление реализованных методик, давших положительный результат, презентование успешно действующей модели организации процесса воспитания и обучения, проектирование образа школы будущего и пр.

Победители проекта были награждены денежными грантами.