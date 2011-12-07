Рустам Минниханов возглавил рейтинг руководителей субъектов России

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Сообщается, что хронологические рамки исследования охватывают период с марта по апрель 2021. Лучшим руководителем среди других глав субъектов РФ за это время стал Президент РТ Рустам Минниханов. Стоит отметить, что на втором месте в рейтинге расположился мэр Москвы Сергей Собянин, а на третьем – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По мнению члена ОП РФ Александра Малькевича, такую позицию Минниханов смог одержать благодаря возобновлению работ с зарубежными партнерами.

«Межрегиональное сотрудничество со странами Центральной Азии становится одной из ключевых форм углубления добрососедских отношений. Татарстану в этой истории отведена ведущая роль в силу сложившейся дружбы, экономического партнерства и общих исторических корней. На весну 2021 года, впервые за постковидный период, запланирован ряд совместных мероприятий стратегического значения с партнерами из стран Центральной Азии», — сказал он, добавив, что так Минниханов «представляет в своем лице Россию как надежного партнера и гостеприимного хозяина».