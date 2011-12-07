Накануне на 91-м году жизни скончался один из авторов редакции Гимна Татарстана Борис Трубин. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе Минкультуры РТ.

Сообщается, что церемония прощания с композитором пройдет завтра, 30 апреля, в 10:00 около главного здания консерватории.

При жизни он стал автором оперы «Комендант города Бугульмы», шести симфоний, симфонической поэмы «Зоя», увертюры для симфонического оркестра «Ритмы КАМАЗа», симфонической сюиты «Один день из жизни леса», увертюры для оркестра народных инструментов «Праздник в Булгарах», кантат «Волга», «Край родной» и «Мой край», оратории «Сходка», музыки более чем к 80 спектаклям, романсов, песен и множества других сочинений.

Приносим свои соболезнования семье, коллегам и ученикам Бориса Трубина.