В Татарстан поступила первая партия вакцины «КовиВак»

Главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов доложил о текущей ситуации с поставками партий вакцин от коронавируса.

По словам Лопушова, накануне в республику доставили 1 560 доз третьей отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром им. Чумакова. Как он сообщил в ходе прямого эфира в «Инстаграме», их распределяли только по Казани, и все они уже израсходованы.

«Ждём дополнительной поставки. Пока по срокам не могу сказать, потому что данных нет», – пояснил Дмитрий Лопушов.

Чтобы привиться конкретной вакциной, татарстанцы могут записаться в лист ожидания. На данный момент вакцинация осуществляется в 153 мобильных и стационарных пунктах.