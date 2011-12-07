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В Татарстан поступила первая партия вакцины «КовиВак»

Накануне в республику доставили еще 26 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов доложил о текущей ситуации с поставками партий вакцин от коронавируса.

По словам Лопушова, накануне в республику доставили 1 560 доз третьей отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром им. Чумакова. Как он сообщил в ходе прямого эфира в «Инстаграме», их распределяли только по Казани, и все они уже израсходованы.

«Ждём дополнительной поставки. Пока по срокам не могу сказать, потому что данных нет», – пояснил Дмитрий Лопушов.

Чтобы привиться конкретной вакциной, татарстанцы могут записаться в лист ожидания. На данный момент вакцинация осуществляется в 153 мобильных и стационарных пунктах. 

КВ
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