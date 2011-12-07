Стало известно, кто возглавит Агрызский район после отставки Макарова

Глава Агрыза, председатель Совета Агрызского муниципалитета РТ Валерий Макаров сообщил о своем уходе с занимаемых должностей. На заседании также присутствовал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

После заявления Макарова, Песошин вручил ему медаль «За доблестный труд» и напомнил всем, что Макаров руководил Агрызским районом почти 8 лет. За это время под руководством экс-главы был решен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития района, жизнедеятельности населения.

Вместе с главой муниципалитета заявление об отставке по собственному желанию подал руководитель исполкома Андрей Авдеев. Он продолжит работать в другом статусе.

Так, на место Макарова поставили ныне назначенного на должность замруководителя исполкома района по экономическим вопросам Азата Валеева. Чтобы утвердиться в этой должности официально, ему придется победить в конкурсе на пост руководителя исполкома муниципалитета, участвовать в муниципальных выборах депутатов, а уже после пройти избрание на пост главы.