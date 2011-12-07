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В Бугульме во время пожара в жилом доме погиб человек

Еще трое пострадали в результате пожара на ул. Советской, 45.

В Бугульме во время пожара в пятиэтажке погиб человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Сообщение о пожаре на улице Советской, 45 пришло на номер «112» 29 мая в 10.00. Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что горит квартира на третьем этаже.

Из горящей квартиры вывели четырех человек. Троих из них госпитализировали, одна женщина погибла.

Возгорание ликвидировали через полчаса. Площадь пожара составила 10 кв. м. Предварительная причина — неосторожность при курении.

КВ
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