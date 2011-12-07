«Ожившая история»: в Речной порт Казани прибыл понтон с выставкой инженерного вооружения

В Казанском речном порту прошла «Акция памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны. К порту пришвартовался понтон с выставкой инженерного вооружения.

Мероприятие проходит впервые в России, в период с 15 мая по 22 июня запланирован переход понтонной роты 12-й отдельной Гвардейской Краснознаменной Кенигсбергско-Городокской инженерной бригадой Центрального военного округа по реке Волга и ее притокам из города Уфа, через города: Благовещенск, Набережные Челны, Казань, Ульяновск, Самара, Вольск. За 28 дней сплава паром пройдёт более 2000 км. Завершение акции состоится 22 июня в Волгограде.

«Эта акция привезена дню памяти и скорби. Мы должны всегда помнить и о начале Великой Отечественной войны. Мы должны помнить об оборонительных боях в 1941 году, когда нам приходилось терпеть горечь поражения. Вместе с бойцами красной армии оборонительные выполняли боевые задачи и войны-сапёры, создавая пути отхода», — отметил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Он напомнил, что жители Республики Татарстан внесли большой вклад в победу над фашизмом, и к сожалению половина из них не вернулась.

«Мы должны всегда помнить подвиг советского народа и не допускать повторения тех событий. Я обращаюсь к молодёжи: вы должны все это знать и понимать, и всегда быть готовыми защитить родину», — подчеркнул Погодин.

На понтоне зрители смогли увидеть различную боевую технику и вооружение, например, мины и гранаты.

«Для меня это мероприятие очень личное событие, потому что мой двоюродный дедушка в 14 лет ушёл на фронт, и как раз там он занималась разминированием на водных объектах. С его слов мы знаем, как это всё было непросто для молодого парня. Глядя на нас всех, хочется порадоваться, что сегодня мы уже не думаем о войне, поэтому спасибо, что вы своей акцией объединяете города, и благодаря этому мы помним подвиг наших героев», — сказала замминистра по делам молодёжи Татарстана Алла Кондратьева.

Она подчеркнула, что патриотическое воспитание является важным аспектом формирования ценностных установок у молодёжи.

«Через призму истории страны, своей семьи молодой человек формирует собственные установки, цели. Но учить историю только по учебнику не всегда интересно. Поэтому сейчас создаётся очень много интерактивных выставок, чтобы история была «живая». Такую «живую» выставку ребята могут посмотреть и сегодня.

Уникальный шанс для каждого окунуться в увлекательный и важный мир истории нашей страны», — добавила Кондратьева.

Также гости выставки смогли узнать о боевой работе понтонных подразделений, предназначении образцов инженерного оборудования и вооружения.