Заслуженный артист РСФСР Камиль Гайнуллин: Россия сохранила лучшие традиции балета

Об этом и многом другом рассказал корреспонденту «КВ» выдающийся татарстанский танцовщик Камиль Гайнуллин.

Начало пути

— Расскажите, как ваша судьба оказалась связана с балетом?

— Детство мое прошло на улице Подлужной. В то время она была пыльной, но утопающей в зелени и садах. Обычное было детство. А в 10 лет меня совершенно случайно заметила на улице преподаватель Ленинградского хореографического училища, которая приехала в Казань для отбора талантливых детей. Так я попал в недавно открытый театр оперы и балета. Там меня посмотрели, попросили выполнить несколько упражнений. Дирижер Хасби Валиуллович Фазлуллин подвел меня к роялю и попросил меня спеть ноты. А я их не знал тогда.

— То есть вы не мечтали выступать на сцене?

— Даже не думал об этом. Я хотел быть военным, как и все мальчишки того времени.

— И вас приняли?

— Я сам собрал все документы, сказал родителям, что буду учиться на артиста. Естественно, родители не поверили. Мать заплакала, сказала, что не отпустит. А отец сказал: «Пусть едет, человеком станет». Нас с группой отправили в Ленинград, который меня поразил с самого вокзала. До училища мы шли пешком по ночному Невскому проспекту. Яркое освещение, реклама, афиши, атмосфера праздника… А главное — милиционеры в кокардах и дворники в передниках. И еще вкуснейшее мороженое.

— Наверное, учиться было непросто…

— Начались учебные будни. Признаться, я в то время еще не вполне понимал, куда попал. Да и учеба была тяжелой. Встаешь на занятия — еще темно, возвращаешься — уже темно. Света белого не видели. Но мне нравилось, хотя многие не выдерживали. Наше учебное заведение было витриной Советского Союза. Среди нас училось много иностранцев, причем не только из стран соцлагеря, но и из Франции, например.

Труд и достижения

— Как началась ваша карьера на большой сцене?

— В Казань я вернулся в 1965 году, в 19 лет. Вся жизнь проходила в театре. Утром репетиция, днем обед и короткий отдых. Впрочем, я и в течение дня нагружал себя дополнительно, благодаря чему и был готов к любым перипетиям. Если ты не делаешь шаг вперед, то делаешь два шага назад. Если ты не работаешь над собой, плывешь по течению, то никогда не знаешь, куда тебя прибьет.

— Вы солировали в завидном количестве спектаклей.

— Человеческое счастье — оказаться в нужное время в нужном месте. Мне повезло. Уже в 1968 году я танцевал несколько ведущих спектаклей. В театре шел балет «Раймонда», неожиданно заболел исполнитель главной партии. Я с единственной репетицией вышел и станцевал. Исполнял практически весь репертуар от чистой классики до национальных и характерных партий со всеми ведущими балеринами. Я много работал, всегда поддерживал себя в форме. В 70-е годы спектакли уже ставили специально на меня, станцевал почти все балетные премьеры. Самой большой наградой стала любовь моих зрителей.

— Балет — очень конкурентное искусство…

— Да, было много завистников, но всем я желаю добра. Знаете, как понять, хорошо ли ты станцевал? Если выходишь со сцены за кулисы, а коллеги тебя хвалят, значит, ты станцевать мог бы и лучше. А если молчат, значит, все прошло очень хорошо.

— Наверняка на вашем пути было немало трудностей?

— Однажды я заболел. Меня уговорили выйти на сцену с температурой. И я пошел выручать театр. Подвернул ногу, сломал лодыжку. Все думали, что моя карьера закончилась. Но мне повезло попасть к хорошему врачу. Ногу я разработал, хотя далось это нелегко. Приходилось тренироваться по 6 — 8 часов в день.

— Кто особенно повлиял на вашу карьеру?

— Я очень благодарен своей матери. Она оградила меня от бытовых проблем и позволила заниматься любимым делом.

— Почему российский балет столь популярен?

— Балет всегда был в тренде в Советском Союзе. Вы даже не представляете, насколько он был популярен. Дело в том, что Россия сохранила лучшие традиции мирового балета. Что такое балет? Это великое искусство, выросшее из бальных танцев при королевских дворах. В России балет стал особенно популярным благодаря великому балетмейстеру Мариусу Петипа. Благодаря ему у нас сохранился балет «Жизель», утерянный во Франции. Балет — один из самых консервативных видов искусства. В других странах классические традиции во многом были утеряны, балет изменялся под влиянием модерновых веяний.

Знакомство с Нуриевым

— А кто из коллег произвел на вас наибольшее впечатление?

— Рудольф Нуриев. Я жил в том же интернате в Ленинграде, что и он. Правда, ему уже было лет девятнадцать. Он учился у гениального педагога Александра Пушкина. Меня до крайности впечатлил один случай. В Кировском театре шел балет «Лауренсия», это был бенефис народной артистки СССР Натальи Дудинской. Я сидел на галерке, нам в училище выдавали контрамарки. Надо отметить, что часть зрителей в зале театра всегда была специально «заряжена», чтобы активно хлопать. Партнером Дудинской стал молодой выпускник Нуриев. Как он станцевал свою вариацию Фрондосо… Зал взорвался и полчаса скандировал: «Нуриев!» Фактически он сорвал юбилей народной артистки. Даже «заряженные» зрители не могли перекричать остальную публику. А ведь в зале собрались истинные ценители балета.

— Наверняка все это грозило ему серьезными неприятностями.

— Конечно, после этого он не мог остаться в Ленинграде, его бы там попросту «съели». Потому он и сбежал. Он ведь ни разу не сказал ничего против советской власти.

Справка

Камиль Гайнуллин - заслуженный артист РСФСР, народный артист ТАССР. Родился 19 марта 1946 года. В 1965 году окончил Ленинградское академическое хореографическое училище. С этого момента и до 1987 года служил в театре оперы и балета им. Мусы Джалиля. В течение этого времени исполнил ведущие партии в балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Дон Кихот», «Шурале» и множестве других. Недавно Камиль Гайфуллович отметил свой 75-летний юбилей.