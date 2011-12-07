Казанские приюты: Если вы не можете помочь деньгами, то хотя бы проголосуйте за поправки к Конституции РФ

В Казани на одном из частных домов появился плакат с призывом помочь приютам для животных деньгами или проголосовать за поправки в Конституцию РФ. Фотографии плаката разместили в социальных сетях очевидцы.

«Если вы не можете помочь деньгами, то хотя бы проголосуйте за поправки к Конституции РФ о защите животных до 1 июля», — написано на плакате.

В группе «ВКазани Поймут» в социальной сети «ВКонтакте» фотография плаката быстро набрала несколько сотен комментариев. Мнение пользователей разделились: часть из них предположили, что поправка о защите животных положительно скажется на развитии государственных приютов и сформируют в обществе «ответственное отношение к животным». А часть комментаторов усомнились в действенности данной поправки в отношении бездомных животных.

«Проголосуем за поправки, и сразу в приюте деньги появятся?», — написала жительница Казани. «Полагаю, что государство не будет в стороне», — ответил ей другой пользователь.