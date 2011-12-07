Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанские приюты: Если вы не можете помочь деньгами, то хотя бы проголосуйте за поправки к Конституции РФ

На одном из частных домов Казани появился плакат с призывом голосовать за поправки в Конституцию, чтобы помочь животным.

В Казани на одном из частных домов появился плакат с призывом помочь приютам для животных деньгами или проголосовать за поправки в Конституцию РФ. Фотографии плаката разместили в социальных сетях очевидцы.

«Если вы не можете помочь деньгами, то хотя бы проголосуйте за поправки к Конституции РФ о защите животных до 1 июля», — написано на плакате.

В группе «ВКазани Поймут» в социальной сети «ВКонтакте» фотография плаката быстро набрала несколько сотен комментариев. Мнение пользователей разделились: часть из них предположили, что поправка о защите животных положительно скажется на развитии государственных приютов и сформируют в обществе «ответственное отношение к животным». А часть комментаторов усомнились в действенности данной поправки в отношении бездомных животных.

«Проголосуем за поправки, и сразу в приюте деньги появятся?», — написала жительница Казани. «Полагаю, что государство не будет в стороне», — ответил ей другой пользователь.

КВ
Лента новостей