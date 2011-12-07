Правоведов Татарстана приглашают поучаствовать в премии «Юрист года»

Ассоциация юристов Татарстана объявила о приеме заявок на участие в ежегодной юридической республиканской премии «Юрист года».

Участников конкурса ожидает повышение статуса и престижа профессии, а также награждение дипломом и знаком отличия по следующим номинациям: «Правовое просвещение»; «Правосудие»; «Преданность юридической профессии»; «Оказание бесплатной юридической помощи»; «Защита прав и свобод человека и гражданина»; «Обеспечение законности и правопорядка».

Прием заявок стартует 1 июля. Узнать о более подробной информации можно на официальном сайте регионального отделения www.alrf16.ru.