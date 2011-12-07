Татарстанец преклонного возраста убил молотком свою жену

27 июня, на рассвете, в поселении Ишалькино Чистопольского р-на между престарелыми супругами вспыхнула неожиданная ссора на бытовой почве.

Как рассказала пресс-служба МВД по РТ, в порыве ярости мужчина схватил молоток и несколько раз стукнул инструментом свою благоверную по голове. Перепуганные соседи позвонили в скорую и полицию. Пострадавшую поместили в больницу. Ее состояние оценивалось как тяжелое. В числе нанесенных увечий — закрытая черепно-мозговая травма и перелом теменной кости. К сожалению, организм немолодой пациентки не справился с повреждениями. И ко второй половине того же дня женщина умерла.

Муж пострадавшей был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В данный момент ему инкриминируется убийство.