Татарстанцев приглашают принять участие в федеральном проекте «Мое детство — война»

Татарстанцев приглашают поучаствовать в федеральном проекте, посвященном детям войны.

Руководитель оргкомитета проекта, член Общественной Палаты РФ Леонид Шафиров надеется, что в результате реализации этого социального проекта, «в медиапространстве появятся тысячи просветительских мотивирующих видеороликов, главными героями которых станут дети войны».

Сообщается, что в рамках проекта можно представить мини-интервью с детьми войны, родившихся после 1922 года, которые будучи несовершеннолетними, пережили Великую Отечественную войну, или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и письма. Также можно рассказать о них в своих социальных сетях, указав хештеги #личноОВойне, #ОПРФ, #моедетствовойна, #детивойны и #историяВОВ.

Заявки принимаются до 1 сентября 2020 года.