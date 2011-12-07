В Татарстане в голосовании о поправках в Конституцию РФ проголосовало почти 1,5 миллиона человек

По данным ЦИК РТ, на 29 июня в голосовании о поправках в Конституцию РФ приняло участие 1 487 200 татарстанцев.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. В общей сложности в республике проживает 2,9 млн человек, обладающих правом голоса, за четыре дня голосования им воспользовались 1 487 200 человек.

При этом 11 363 человека проголосовали на одном из 427 участков, организованных на открытом воздухе. Еще 175 677 татарстанцев воспользовались возможностью проголосовать на дому.