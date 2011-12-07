Юных режиссеров, сценаристов и актеров из Татарстана приглашают принять участие в конкурсе «Зеркало Будущего PRO»

Юных татарстанских режиссеров, сценаристов, актеров, мультипликаторов, операторов и монтажеров приглашают принять участие во всероссийском фестивале детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего PRO», сообщают организаторы.

«Событие неординарное: оно соединит в себе III кинофестиваль „Зеркало Будущего“, перенесенный с марта этого года на октябрь в связи с эпидемиологической ситуацией, и новый кинофестиваль в формате PRO, в рамках которого состоится грантовый конкурс с фондом в 2 млн рублей», — уточняется в сообщении.

В рамках образовательной программы участникам предлагают представить сверстникам и зрителям фестиваля свои фильмы, поделиться опытом их создания и выслушать комментарии экспертов.

Для ребят проведут мастер-классы и кинопрактикумы профессиональные кинематографисты.ю в рамках которых участники создадут короткометражные фильмы.

Победители фестиваля получат гранты на приобретение оборудования, программного обеспечения для ведения творческой деятельности в сфере кино и анимации и/или на обучение по кинематографическому профилю

Заявки принимаются в четырех номинациях: «Игровое кино», «Анимация», «Документально кино», «Видеорепортаж/видеоблог». Прием заявок продлится до 1 сентября 2020 года. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на сайте зеркалобудущего.рф.

Фестиваль пройдет с 25 по 21 октября 2020 года в Тюмени при Фонда президентских грантов, Росмолодежи и Правительства Тюменской области.