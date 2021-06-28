«Нужно найти силы в семье и близких»: как избавиться от страха третьей волны ковида

Ситуация неопределённости

Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности КФУ Ильдар Абитов считает, что в нагнетающей обстановке надо обратиться к проверенным источникам силы. Найти их можно там же, откуда сила и мотивация были взяты на первую и на вторую волну коронавируса: в семье, в близких отношениях, в любимых занятиях, которые приносят удовольствие. А также на любимой работе — тем более, сейчас это возможно, ведь в первую волну мы продолжительное время сидели дома, что действовало совсем не успокаивающим способом.

«Нужно привлекать все свои ресурсы для того, чтобы жить в ситуации неопределённости. Потому что полной определённости нет, есть только способы, которые помогают немного снизить напряжение, связанное с тем, что происходит. Например, стоит вакцинироваться, как мне кажется. Я не профессионал в этой области, но считаю, что это хороший способ чувствовать себя спокойнее», — отметил эксперт.

«При сильном страхе большого скопления людей — нужно обратиться к специалисту»

«Смотря, насколько сильно выражен этот страх… Сейчас он понятный и адекватный, но лучше обходить большое скопление людей, не стоит там находится, об этом говорит и Роспотребнадзор. Если речь идет о сковывающем страхе, когда человек не может работать, например, то стоит обратиться за психологической помощью, в том числе и терапевтической», — поделился мнением эксперт.

«К локдауну нужно быть готовым»

Ильдар Абитов отметил, что к локдауну нужно быть готовым и воспринимать его как данность.

«Не бороться со страхом и прогнозировать, что такое может быть, хотя, конечно, такое стечение обстоятельств маловероятно. Однако стоит учитывать европейский опыт повторных локдаунов. Нужно это прогнозировать и готовиться, не скупать гречку, как в прошлый раз, а определиться для себя, что можно сделать, чтобы это прошло легче, чем в прошлый раз», — отметил Абитов.

За и против

Эксперт отметил, что перед прививкой нужно взвесить все за и против, потому что страх у людей скорее связан не с самой прививкой, а с теми представлениями, которые бытуют в обществе по поводу её последствий.

«Кто-то пишет, что после прививки люди умирают, часто муссируется тема о том, что вакцина опасна для беременных и готовящихся к рождению ребенка. Здесь поможет исключительно рациональное мышление и сбор информации из достоверных источников», — заключил Ильдар Абитов.

«К „антипрививочникам“ нужно относится равнодушно»

Эксперт по деструктивным организациям, психолог Ирэн Боброва подчеркнула, что у противников вакцинации от коронавируса есть определённые страхи, которые они транслируют на других людей.

«У нас у каждого есть свои страхи, а „антипрививочники“ — это люди, которые собрались по общим интересам, и они испытывают общий страх. Если это страх находится у них в проговаривании, если эти люди не паникуют, они могут просто боятся и проговаривать или транслировать свои страхи в соцсети. И понятно, что они могут найти единомышленников своего страха. Например, есть люди, которые боятся собак, и они просто не подходят к большим собакам. Я отношусь к этому так: ну люди со страхами, ну и что?» — рассуждает специалист.

Но есть вариант, говорит Ирэн Боброва, что человек, одержимый страхами, харизматичен, тогда у него может и получится перетянуть на свою сторону людей, но всё же это зависит от массового сознания и культуры.

«В общей массе они не могут повлиять на кого-то, всё это зависит от степени внушаемости человека. Я считаю, что наше население достаточно грамотно и разумно. Как может меня кто-то испугать, если у меня самого нет страха по этому поводу? А истеричные люди всегда есть и будут, поэтому к ним нужно относится абсолютно равнодушно», — заключила Боброва.