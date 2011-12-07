Отток управленцев и артистов: власти Казани назвали проблемы в области культуры

Отток лучших управленческих кадров и артистов является одной из основных проблем в сфере культуры Казани. Об этом на седьмой сессии Казгордумы сказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

«Сегодня, на первый взгляд, сложилась благоприятная картина культурного развития Казани, и есть примеры успешной деятельности муниципальных учреждений культуры после модернизации материально-технической базы. Вместе с тем, присутствуют системные проблемы, которые могут „отыграть“ плохой сценарий и повлиять на устойчивое развитие города в целом в средне- и долгосрочной перспективе», — сказал Абзалов.

Он отметил, что кадровый голод – одна из ключевых проблем текущего этапа развития культурной сферы Казани. В учреждениях культуры города Казани работают 2577 специалиста, из них 69% с высшим образованием (1794 специалиста) и 18% со средним специальным образованием (469 специалиста).

Учитывая данные факторы, город сталкивается со следующими вызовами: отток лучших управленческих кадров и артистов; сложности с трудоустройством молодых специалистов; непривлекательность сферы культуры для потенциально успешных менеджеров.

«Например, в недалеком будущем мы можем столкнуться с кризисом в дополнительном образовании. Сейчас средний возраст преподавателей музыкальных школ системы культуры 50 плюс. Также непросто обстоит дело с директорским корпусом школ искусств», — сообщил Азат Абзалов.

По его словам, Отрасль нуждается в новых руководителях, обладающих профессиональными компетенциями и навыками. Эту проблему мы решаем путем внедрения открытых конкурсных процедур при назначении руководителей. Потенциальному руководителю для участия в конкурсе кроме формально необходимых документов необходимо представить концепцию развития учреждения.