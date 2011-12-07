В Казани открыли бесплатные занятия по футболу для девочек

Девочкам нравится этот вид спорта

Вот уже месяц как открыта секция по женскому футболу, где каждая девочка сможет познакомиться поближе с этим видом спорта и в будущем даже играть за сборную России. Все тренировки проходят на футбольном поле Манежа «Искандер», тренироваться можно три раза в неделю, занятия проводятся бесплатно.

Еще до начала открытия секции, молодые тренеры готовились к встрече с детскими командами. Они прошли анкетирование, собеседование и обучение в Москве. Там спортсмены изучали правильное общение с детьми и психологию. После обучения, всех тренеров распределяли по городам.

Для привлечения детей к футболу, руководители составили план занятий в игровой форме. После разрядки, наставники обязательно беседуют с командой и объясняют правила футбольных игр. Уже к 11 часам тренировка идёт полным ходом. Дети в это время оттачивают свои навыки в координации движения, быструю реакцию и бросок мяча. Ближе к завершению, ребята играют в футбол.

«Девочкам нравится этот вид спорта. Они приходят на тренировки с удовольствием, даже если они не играют, то им нравится коллектив и сплочение команды», — поделилась Чепкасова Инна, тренер по футболу

Женский футбол набирает обороты

На сегодняшний день, женский футбол набирает обороты. Но до сих пор существует проблема, связанная с нехваткой женских команд по футболу или вообще их отсутствие в городе.

Как говорят тренеры, этот вид спорта очень важен и для девочек. Ведь футбол развивает координацию, физические качества, уверенность в себе и развитие коммуникации с людьми. Поэтому, сегодня важная задача — привлечь женскую половину населения к футболу, чтобы в дальнейшем такие команды по данному виду спорта набирали популярность и в будущем играли на равных правах с мужскими командами.

Чтобы ребята могли тренироваться со своими сверстниками, организация распределила удобный график занятий для каждого возраста:

Понедельник, среда, пятница занимаются дети от 5 до 8 лет в 9:30–11:00

Вторник, четверг и суббота тренируются девочки от 9-12 лет в то же время.

Более того, организаторами бесплатных занятий по женскому футболу является программа от «Российского футбольного союза», при поддержке «Girl Pover» и компании «Adidas», которые предоставили комфортное обмундирование для девочек и весь спортивный инвентарь.

Записаться на занятие по футболу можно на сайте — https://mivigre.rfs.ru/kazan