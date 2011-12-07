В Казани планируют создать Городской Центр компетенций

В Казани создадут Городской Центр компетенций, который должен будет помочь учреждениям культуры вести работу в части продюсирования крупных мероприятий и разработки собственного дизайна. Об этом на седьмой сессии Казгордумы сказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

«Даже для небольших учреждений культуры необходимо задавать высокие стандарты, как содержания деятельности, так и системы коммуникаций вокруг нее. Для решения этой проблемы мы планируем создать Городской Центр компетенций, призванный помогать учреждениям культуры на высоком профессиональном уровне вести работу в части продюсирования крупных мероприятий, разработки собственного дизайна, маркетинговых инструментов, консультирование по вопросам авторского права, обучающих программ повышения квалификации, помощь в поиске кадров», — сказал спикер.

Азата Абзалов отметил, что одним из базисов новации станет проектная инициатива Казанской городской филармонии по возрождению народного танца. В течение последних двух лет артисты и репетиторы ансамбля танца «Казань» дают специализированные мастер-классы и консультирую руководителей клубных формирований городских ДК по технике народного танца.