В Татарстане насчитывается более 700 тысяч объектов недвижимости, не имеющих сведений о правообладателях

29 июня вступает в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

В Татарстане в настоящее время по данным ЕГРН насчитывается более 700 тысяч объектов недвижимости, не имеющих сведений о правообладателях, из них: земельных участков – свыше 331 тысячи, объектов капитального строительства – около 214 тысяч, помещений в многоквартирных домах – порядка 156 тысяч.

Реализацией закона займутся органы государственной власти и органы местного самоуправления. Никаких действий со стороны правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости не потребуется. Муниципалитеты проведут всю необходимую работу- самостоятельно проанализируют сведения в своих архивах, запросят информацию в налоговых органах, ПФР России, органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, у нотариусов и т.д. В случае выявления собственников ранее учтенных объектов муниципалитеты проинформируют их об этом по электронной почте и самостоятельно направят в Росреестр Татарстана заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений, которые должны быть внесены в реестр в течение 5 дней.

Как отметил заместитель директора Кадастровой палаты по Республике Татарстан Инсаф Асхадуллин, также закон предполагает возможность снятия с кадастрового учета прекративших существование зданий и сооружений. Это будет осуществляться на основании подготовленного уполномоченным органом акта осмотра такого объекта без привлечения кадастрового инженера.

Правообладателям ранее учтенных объектовнеобходимо понимать, что реализация закона не повлечет за собой никаких санкций (штрафов) в их отношении, поскольку государственная регистрация ранее возникших прав не является обязательной и осуществляется по желанию их обладателей.

Комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова:

«Наличие сведений об объекте недвижимости в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом, позволит внести в ЕГРН необходимые данные правообладателей. Благодаря этому Росреестр Татарстана сможет оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров».

При этом правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам обратиться в Росреестр Татарстана с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом, а также написать соответствующее заявление. Госпошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31.01.1998 права на объект недвижимости, не взимается.