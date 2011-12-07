Во время экологического сплава по Казанке было собрано 310 килограммов мусора

Активисты собрали 310 килограммов мусора во время экологического сплава по Казанке. Об этом сообщает пресс-служба Фонда «Институт развития городов РТ».

«Сплав стартовал рядом с поселком Урманче, а завершился рядом с водопадом у Большого Голубого озера. Около 50 человек передвигались на лодках и катамаранах и за семь часов собрали около 310 кг мусора. Среди находок — колесо, старое садовое кресло, тапки без пар, дверца от холодильника, браконьерская сеть, игрушки, пакеты, стеклянные и пластиковые бутылки. „Чистые игры“ вели учет собранного мусора с помощью мобильного приложения», — говорится в сообщении.

Экспедиция прошла в рамках проекта Стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки, который реализуется при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина отметила, что благодаря таким экспедициям у людей закладывается культура устойчивого туризма.

«Чистая акватория Казанки значительно увеличивает её рекреационный потенциал: создаются предпосылки для открытия новых объектов отдыха вдоль ее берегов. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению антропогенной нагрузки на Голубых озерах с очень хрупкой экосистемой. Очистка русла реки прямым образом положительно влияет на экологическую ситуацию в Казани и других населенных пунктах вниз по течению Волги. Водный туризм — особенно, когда мы говорим о сплавах на катамаранах, байдарках — классический пример осознанного отдыха. Мы заинтересованы в его продвижении», — сказала Саргина.