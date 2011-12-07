Стали известны лучшие команды школьных лесничеств Татарстана

Для участия в конкурсе было представлено 43 проекта от школьных команд из 13 муниципальных районов республики. В итоге жюри выбрало из этих проектов 22 лучших, сообщает пресс-служба Министерств лесного хозяйства РТ.

А победителями среди них стали воспитанники школьных лесничеств «Наследники природы» (МБОУ «Лесхозская СОШ» Арского района), «Зеленый островок» (МБОУ «Лицей им. В. В. Карпова» Зеленодольского района), «Ак каен» (МАОУ «Нурлатская гимназия им. М. Е. Сергеева» Нурлатского района) и «Зеленая армия» (МБОУ «Сарсак-Омгинский лицей» Агрызского района).

Участники команд-победительниц получат специальные эко-рюкзачки. Это комплекты современного оборудования, которое поможет ребятам и дальше продолжать с успехом свои исследования. Кроме того, победители эко-конкурса пройдут обучение по экологическому мониторингу, их научат также правильно анализировать полученные данные о состоянии окружающей среды.