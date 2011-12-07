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Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с жильем для матери с детьми-инвалидами из РТ

Жительница Зеленодольска пожаловалась на неблагоприятные варианты жилья, предлагаемые государством.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в ситуации с предоставлением жилья для матери, воспитывающей в одиночку двух детей-инвалидов в Татарстане.

По словам женщины, работники администрации Зеленодольска не идут ей навстречу. Напротив, ей предлагают всё менее подходящие варианты жилья, не пригодные для жизни своей дочери, которая передвигается на коляске.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководству СУ в Татарстане «изучить правовые аспекты сложившейся ситуации и доложить о наличии либо отсутствии оснований для процессуального вмешательства следственных органов».

КВ
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