Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с жильем для матери с детьми-инвалидами из РТ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в ситуации с предоставлением жилья для матери, воспитывающей в одиночку двух детей-инвалидов в Татарстане.

По словам женщины, работники администрации Зеленодольска не идут ей навстречу. Напротив, ей предлагают всё менее подходящие варианты жилья, не пригодные для жизни своей дочери, которая передвигается на коляске.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководству СУ в Татарстане «изучить правовые аспекты сложившейся ситуации и доложить о наличии либо отсутствии оснований для процессуального вмешательства следственных органов».