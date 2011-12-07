Биатлонный комплекс в Казани появится раньше срока

Строительство биатлонного комплекса в Казани завершится осенью этого года. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» на полях KazanSummit сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Первый этап мы завершаем осенью текущего года, потому что мы уже зимой, в январе проводим Спецолимпиаду. <…> Целостно комплекс мы сдадим осенью текущего года», — сказал министр.

По его словам, последним завершающим этапом сдачи объекта станет благоустройство инфраструктуры, в том числе располагающейся рядом с комплексом гостиницы. Помимо этого, комплекс будет использоваться во время проведения Спецолимпиады 2022 в Казани в качестве трассы для лыжных гонок.

Ранее сообщалось, что спортивный объект планируют сдать в 2022 году.